Serena Williams: «Voglio essere ricordata come una combattente» (Di sabato 3 settembre 2022) Serena Williams parla in conferenza stampa del suo ritiro dal mondo del tennis dopo 25 anni di carriera. Un ritiro dipeso in gran parte dal fatto di volersi dedicare alla figlia, nata nel 2017. "Voglio fare le cose che non ho avuto l'opportunità di fare con lei. Sono pronta per essere una madre, per esplorare una versione diversa di Serena. Tecnicamente, nel mondo di oggi sono ancora super giovane, quindi Voglio continuare a divertirmi il più a lungo possibile". Continua: "Sono grata per questo viaggio e per essere Serena. Non riesco a immaginarmi di non essere coinvolta nel tennis, ma ancora non so come. Mi ha dato molte opportunità incredibili e ciò ha significato che io posso darle ad altre persone. Ci sono molte ...

