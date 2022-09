(Di sabato 3 settembre 2022) Proseguono i controlli neldida parte dei Carabinieri. In particolare, negli ultimi giorni, i militari hanno intensificato i quotidiani controlli nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle zone commerciali delstorico, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria ai danni di persone e. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato 9 persone indiziate di furto aggravato. Furti aldiIn particolare, i Carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno bloccato due donne– di 18 e 28 anni – entrambe domiciliate presso l’insediamento di via ...

CorriereCitta : Roma, rubano nei negozi in centro: arrestate 4 nomadi - ilfaroonline : Roma, rubano oltre 4mila euro di cosmetici nei negozi del centro: arrestate - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, rubano carta di credito e fanno shopping: tre arrestati - SkyTG24 : #Roma, rubano carta di credito e fanno shopping: tre arrestati - TG24info : #Roma – Sfilano portafogli a turista. Rubano borsa di valore da negozio | -

Sky Tg24

L'arresto dei due uomini è stato convalidato lo scorso mercoledì dal Tribunale di Firenze, che al momento ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di. Tag ...Come riportato da Treccani il nome corretto in italiano è " ghiacciata ", anche se ala ...ricchissimo per il grande ritorno della rassegna musicale 2 Settembre 2022 FIRENZE -zaino in ... Roma, rubano carta di credito e fanno shopping: tre arrestati Proseguono i controlli nel centro di Roma da parte dei Carabinieri. In particolare, negli ultimi giorni, i militari hanno intensificato i quotidiani controlli nelle principali aree interessate dall’af ...Le due donne avevano prelevato i prodotti dagli espositori occultandoli poi sotto i propri indumenti Roma – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i quotidiani contr ...