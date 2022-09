Reazione a Catena 3 settembre 2022 | gli Affiatati

(Di sabato 3 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 3. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i gli, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato Gli– Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.735 euro. Peccato, riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ...

FlavioBertolin8 : Metto su Rai 1, c'é Reazione a catena, siamo all'intesa vincente. 'Chi - fatto - spedizione - mille'? 'Napoleone Bonaparte'. Cambio canale. - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: ”Gli affiatati”, montepremi e parola vincente di sabato 3 settembre 2022 - 9OSHOTTIES : credo di aver indovinato la parola di stasera di reazione a catena senza il 3° elemento - MikyS03 : @neothehackerV2 C'è reazione a catena su Rai1 - anomalyreyes : i nuovi campioni di reazione a catena -

