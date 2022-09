Milan - Inter 3 - 2: Leao e Giroud trascinano Pioli, Inzaghi ko in un super derby (Di sabato 3 settembre 2022) derby scintillante a San Siro: duelli, gol e ribaltoni. Milan - Inter finisce 3 - 2 e Pioli si aggiudica il match grazie alla coppia Leao - Giroud che annulla il vantaggio iniziale siglato da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022)scintillante a San Siro: duelli, gol e ribaltoni.finisce 3 - 2 esi aggiudica il match grazie alla coppiache annulla il vantaggio iniziale siglato da ...

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - MagliolaManuel : RT @la_rossonera: ?????? 96' Finisce qui!! Milan batte Inter 3-2!! #sempremilan @SempreMilanit - sonoaffarimiei_ : RT @SimoneCristao: Il momento in cui l'Inter ha perso il Derby, tra l''esultanza' di Brozovic e l'invito a star zitti alla panchina del Mil… -