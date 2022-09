Milan | Ambrosini | «Chi vince ha il compito di riconfermarsi»

(Di sabato 3 settembre 2022) Massimo, ex centrocampista dele attuale opinionista, ha parlato delle chance scudetto dei rossoneri Ospite nelgli studi di DAZN, Massimoha parlato così della corsa scudetto di quest’anno. LE PAROLE – «Chiha sempre ildi. Inter, Juve ehanno basi molto solide, quindi sarà in grado di gestire le aspettative che la vittoria dell’anno scorso gli ha dato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CarloCarson6589 : L'unico commentatore che ha detto che il Milan ha meritato di vincere perché è stato superiore è stato Ambrosini. - Amaro37396696 : finalmente Ambrosini è tornato nel suo mondo, @DAZN_IT vi prego ?? fategli commentare sempre il Milan - milansette : Ambrosini: “Milan? Chi vince ha il compito di riconfermarsi” #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Ambrosini: “Milan? Chi vince ha il compito di riconfermarsi”: Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così… - MilanNewsit : Ambrosini: “Milan? Chi vince ha il compito di riconfermarsi” -

... Diletta Leotta, Massimo, Borja Valero L'ultimo Derby, a febbraio, aveva spostato in maniera importante gli equilibri della lotta Scudetto. La sfida- Inter per il titolo sembra ...Le parole di Massimilianosue Inter, avversarie sabato al Derby: "Sono le più forti della Serie A" Ospite negli studi di DAZN, Massimoha parlato così die Inter, prossime avversarie sabato nel ...Otto i punti raccolti dai rossoneri in queste prime quattro giornate di Serie A, frutto di due vittorie e due pareggi, nove invece quelli dei nerazzurri, protagonisti fino a qui di tre vittorie e una ...Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così della riconferma del Milan in campionato: "Chi vince ha sempre il compito di riconfermarsi. Inter, Juve e Milan hanno ...