LIVE MotoGP | GP Misano 2022 in DIRETTA | dominio Ducati in qualifica | 5° Bagnaia con la penalità e 8° Quartararo

15.00 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport con la MotoGP a Misano! 14.58 qualifica molto positiva per la Ducati e anche per Bagnaia in ottica iridata, considerando le difficoltà di Quartararo e Aleix Espargarò in condizioni di pista ibrida. Con la penalità di 3 posizioni in griglia, Bagnaia scala in quinta piazza alle spalle di Viñales e davanti a Zarco. La prima fila sarà dunque composta dalle Ducati di Miller, Bastianini e Bezzecchi. 8° Quartararo. Di seguito la top10 del Q2: 1 43 J. MILLER 1:31.899 2 63 F. ...

