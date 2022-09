Jerome Powell non ammette i suoi sbagli e sceglie la strada della recessione

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 settembre 2022) Come ogni anno, nell’ultima settimana di agosto l’attenzione del mondofinanza internazionale è puntata sul seminario organizzato dalla Federal Reserve Bank di Kansas City nella cittadina di Jackson Hole tra le montagne del Wyoming. Il tema di quest’anno è “Riesaminare i vincoli su economia e politica”, per cercare di far fronte all’inflazione galoppante e allaincipiente. In altre parole alla stagflazione. Dal discorso del presidenteFed,, emerge la mancanza di ammissione degli errori fatti in passato. Invece avverte che, per mettere sotto controllo l’inflazione, sarà necessario uno sforzo prolungato e doloroso per le famiglie e le imprese. Egli parla di alti tassi d’interesse per un periodo più lungo, sperando che «a un certo punto sarà opportuno rallentare il ...