F1, GP Olanda 2022, Verstappen: "Pole incredibile e pubblico pazzesco" (Di sabato 3 settembre 2022) "Questa è davvero una Pole incredibile, specialmente dopo quella di ieri che era stata una giornata difficile. Abbiamo lavorato per tutta la notte per ribaltare la situazione: è stato un bel giro, ma qui se guardo il pubblico c'è qualcosa di pazzesco". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo aver conquistato la Pole position nel Gran Premio di Olanda di F1: "Abbiamo cambiato parecchio da ieri a oggi – ha spiegato l'olandese – Ieri abbiamo precipitato le cose, oggi la macchina è stata di nuovo piacevole da guidare"

