Disordini per Cagliari - Napoli, 21 Daspo a ultras partenopei (Di sabato 3 settembre 2022) Ventuno Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosi partenopei per i Disordini prima e dopo la gara dello scorso 21 febbraio tra Cagliari e Napoli alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Ventuno(divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti tifosiper iprima e dopo la gara dello scorso 21 febbraio traalla ...

ANSACampania : Disordini per Cagliari-Napoli, 21 Daspo a ultras partenopei - daniel_cervo : @CiccaroneLuca @Agenzia_Ansa Ehm no.nello scacchiere internazione non contano i diritti umani.e il killer di Floyd… - infoitinterno : Disordini al termine di Napoli-Lecce nel Settore Ospiti, due arresti per tifosi giallorossi - greenpassnews : I disordini civili sono destinati a crescere in tutto il mondo mentre cresce la pressione socioeconomica, avverte i… - FarinottiDaniel : I tentativi di controllo di più persone, perpetuati con mezzi illegali, causano disordini e conflitti e non sono fu… -