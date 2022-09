DIRETTA MotoGP, GP San Marino 2022 LIVE: piove a Misano! Tra poco la lotta per la pole (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Ricordiamo l’elenco dei 12 piloti che prenderanno parte al Q2: Miller, Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Rins, Zarco, Vinales, Aleix Espargarò, Morbidelli, OLIVEira, Bezzecchi e Marini. 14.28 Situazione molto complessa per piloti e team. Sta piovendo a Misano, ma l’asfalto non è ancora davvero bagnato quindi la scelta delle gomme non è scontata. 14.26 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 72 M. BEZZECCHI 1:31.961 2 10 L. MARINI +0.043 3 89 J. MARTIN +0.054 4 49 F. DI GIANNANTONIO +0.315 5 33 B. BINDER +0.639 6 73 A. MARQUEZ +0.670 7 51 M. PIRRO +0.697 8 4 A. DOVIZIOSO +0.702 9 44 P. ESPARGARO +0.865 10 6 S. BRADL +0.877 14.24 Beffato Jorge Martin, davvero molto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Ricordiamo l’elenco dei 12 piloti che prenderanno parte al Q2: Miller, Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Rins, Zarco, Vinales, Aleix Espargarò, Morbidelli, Oira, Bezzecchi e Marini. 14.28 Situazione molto complessa per piloti e team. Stando a Misano, ma l’asfalto non è ancora davvero bagnato quindi la scelta delle gomme non è scontata. 14.26 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 72 M. BEZZECCHI 1:31.961 2 10 L. MARINI +0.043 3 89 J. MARTIN +0.054 4 49 F. DI GIANNANTONIO +0.315 5 33 B. BINDER +0.639 6 73 A. MARQUEZ +0.670 7 51 M. PIRRO +0.697 8 4 A. DOVIZIOSO +0.702 9 44 P. ESPARGARO +0.865 10 6 S. BRADL +0.877 14.24 Beffato Jorge Martin, davvero molto ...

