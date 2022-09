"Cosa devo rispondere?". La gaffe di Cristina Marino dopo l'annuncio (Di sabato 3 settembre 2022) Ospite alla Mostra di Venezia insieme al marito, Luca Argentero, l'attrice è incappata in una gaffe sulla sua gravidanza e sui social è finita al centro delle critiche Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Ospite alla Mostra di Venezia insieme al marito, Luca Argentero, l'attrice è incappata in unasulla sua gravidanza e sui social è finita al centro delle critiche

OlgaProzorov : Però una cosa la devo dire: qualche sabato fa ero a cena in un posto ed è arrivata una famigliola con un bimbo enor… - Isabell66806314 : @redback81 @SHIN_Fafnhir @GiovanniCagnol1 Problema di clima e di lingua. Andremo in un altro stato in un altro cont… - TrillerHouse : Ho appena incrociato lo sguardo con la vicina che mi ha riconosciuto perché : 'ma tu sei quello che studia in balco… - ddinno : RT @valeangelsback: Eva Vlaardingerbroek: - noi dovremmo cancellare questi comunisti, immediatamente, e dire: 'Fuori dalla mia vita privat… - Jacop83 : Non ce n'è uno che abbia messo il Milan primo, massimo secondo e solo un paio di persone. Stessa cosa sul derby, so… -