Con in braccio il figlio, minaccia di uccidere la moglie. Arrestato 45enne (Di sabato 3 settembre 2022) I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti per la segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura 113 di una lite in famiglia.Giunti sul posto, gli agenti hanno udito le urla di una donna provenire da un appartamento del palazzo.Raggiunto l'appartamento, i colleghi hanno notato che la porta d'ingresso era aperta e hanno visto un uomo, in evidente stato di agitazione, che si muoveva freneticamente all'interno dell'abitazione con in braccio il figlio e che inveiva contro la propria compagna, la quale impaurita si era nascosta dietro un angolo del salone.Alla vista dei colleghi l'uomo si è alterato ulteriormente ed ha urlato anche contro i poliziotti, minacciando in loro presenza di uccidere la convivente.Gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo con l'uomo cercando, invano, di calmarlo.

