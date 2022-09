Ci tocca accogliere pure i migranti “climatici”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 settembre 2022) C’è un nuovo elemento che potrebbe risultare determinante per stabilire se concedere o meno lo status di rifugiato: il meteo. No, non si tratta di uno scherzo. Tutto vero. Una recente sentenza del Tribunale di Venezia ha infatti accordato la protezione ad un rifugiato proveniente dal Niger per ragioni legate al cambiamento climatico. Una decisione, quella dei giudici del capoluogo veneto, che potrebbe costituire un preoccupante precedente nella valutazione delle future richieste di ospitalità e dare il là ad un processo di immigrazione senza precedenti. Questo provvedimento, infatti, introduce di fatto in giurisprudenza lo status di migrante climatico, ovvero colui che fugge dai cambiamenti del clima. Oltre alla guerra, al rischio di subire persecuzioni per ragioni di carattere politico, alla povertà, per i giudici del Tribunale di Venezia anche i mutamenti...