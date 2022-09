US Open 2022: passano ai sedicesimi Swiatek, Sabalenka, Pegula e Muguruza. Eliminata Badosa (Di venerdì 2 settembre 2022) È terminata da poco un’altra giornata degli US Open femminili 2022. Sul cemento statunitense si sono giocate le restanti sedici partite valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Sono avanzate ai sedicesimi di finale Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. La polacca (testa di serie n.1) ha sconfitto per 6-3 6-2 la statunitense Sloane Stephens, la bielorussa (n.6 del seeding) ha vinto contro l’estone Kaia Kanepi per 2-6 7-6(8) 6-4 e Pegula (n.8 del torneo) ha avuto la meglio sull’altra bielorussa Aleksandra Sasnovich con un doppio 6-4. Niente da fare invece per la spagnola Paula Badosa (testa di serie n.4), Eliminata dalla croata Petra Martic con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) È terminata da poco un’altra giornata degli USfemminili. Sul cemento statunitense si sono giocate le restanti sedici partite valevoli per il secondo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Sono avanzate aidi finale Iga, Arynae Jessica. La polacca (testa di serie n.1) ha sconfitto per 6-3 6-2 la statunitense Sloane Stephens, la bielorussa (n.6 del seeding) ha vinto contro l’estone Kaia Kanepi per 2-6 7-6(8) 6-4 e(n.8 del torneo) ha avuto la meglio sull’altra bielorussa Aleksandra Sasnovich con un doppio 6-4. Niente da fare invece per la spagnola Paula(testa di serie n.4),dalla croata Petra Martic con il punteggio di ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - Renato65497671 : Gas, Gazprom avverte l’Ue: «Neanche con gli stoccaggi pieni può affrontare l’inverno». Cingolani: «Le nostre scorte… - Renato65497671 : Maganov è solo l’ultimo. Sono nove gli oligarchi russi morti misteriosamente dall’inizio della guerra in Ucraina… -