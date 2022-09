Ultime Notizie – Attacco hacker Gse, “non escluso furto dati personali” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non è da escludere che il grave Attacco subito possa aver coinvolto dati personali e particolari nella titolarità del Gse a qualsivoglia titolo“. Ad affermarlo è il Gestore dei servizi energetici (Gse), dopo l’Attacco hacker subito nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto, sui loro sistemi informativi con “un ransomware di nuovissima generazione”. E’ stato accertato che gli autori dell’Attacco hanno colpito rete, client, infrastruttura degli applicativi, file server e sistemi di posta elettronica. Il Gse, in seguito all’Attacco, “ha provveduto tempestivamente a isolare le proprie infrastrutture, disattivando tutti i servizi telematici, le postazioni di lavoro e la posta elettronica. Sono in corso, da parte di fornitori particolarmente qualificati a livello ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non è da escludere che il gravesubito possa aver coinvoltoe particolari nella titolarità del Gse a qualsivoglia titolo“. Ad affermarlo è il Gestore dei servizi energetici (Gse), dopo l’subito nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto, sui loro sistemi informativi con “un ransomware di nuovissima generazione”. E’ stato accertato che gli autori dell’hanno colpito rete, client, infrastruttura degli applicativi, file server e sistemi di posta elettronica. Il Gse, in seguito all’, “ha provveduto tempestivamente a isolare le proprie infrastrutture, disattivando tutti i servizi telematici, le postazioni di lavoro e la posta elettronica. Sono in corso, da parte di fornitori particolarmente qualificati a livello ...

