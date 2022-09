Traffico Roma del 02-09-2022 ore 10:00 (Di venerdì 2 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord si rallenta sulla Cassia tra via Braccianese nuova e la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa direzione Corso di Francia code sulla Cassia bis Castel de’ ceveri il raccordo qui a complicare la situazione un cantiere che restringe la sede stradale Traffico rallentato poi sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale direzione centro e in tangenziale da via Salaria a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico all’ardeatino un incidente rallenta il Traffico in via Andrea Mantegna altezza via dei Georgofili sul grande raccordo anulare rallentamenti in interna tra Casilina e Appia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla Cassia tra via Braccianese nuova e la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa direzione Corso di Francia code sulla Cassia bis Castel de’ ceveri il raccordo qui a complicare la situazione un cantiere che restringe la sede stradalerallentato poi sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale direzione centro e in tangenziale da via Salaria a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico all’ardeatino un incidente rallenta ilin via Andrea Mantegna altezza via dei Georgofili sul grande raccordo anulare rallentamenti in interna tra Casilina e Appia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della ...

