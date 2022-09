Sion, Balotelli si presenta: “Spero di vincere già quest’anno, in Svizzera si vive bene” (Di venerdì 2 settembre 2022) Mario Balotelli, nuovo attaccante del Sion, ha parlato della sua imminente avventura in Svizzera in occaSione della conferenza stampa di presentazione: “Ho parlato con Gattuso, mi ha detto che in inverno sarà molto dura per il freddo. Tuttavia si tratta di una buona opportunità. La Svizzera è un paese in cui la qualità di vita è ottima e la Super League è un campionato interessante. Sono affascinato da questa sfida, la mia reputazione non mi preoccupa“. Balotelli ha poi parlato del ruolo giocato da Paolo Tramezzani, allenatore del club: “Non lo conoscevo di persona, ma solo per nome. Fatto sta che la presenza di un tecnico italiano è stata importante. Mi auguro di poter vincere qualcosa già quest’anno“. Infine, Mario ha commentato il ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Mario, nuovo attaccante del, ha parlato della sua imminente avventura inin occae della conferenza stampa dizione: “Ho parlato con Gattuso, mi ha detto che in inverno sarà molto dura per il freddo. Tuttavia si tratta di una buona opportunità. Laè un paese in cui la qualità di vita è ottima e la Super League è un campionato interessante. Sono affascinato da questa sfida, la mia reputazione non mi preoccupa“.ha poi parlato del ruolo giocato da Paolo Tramezzani, allenatore del club: “Non lo conoscevo di persona, ma solo per nome. Fatto sta che la presenza di un tecnico italiano è stata importante. Mi auguro di poterqualcosa già“. Infine, Mario ha commentato il ...

