Roma, ancora calciomercato: pronta una doppia operazione (Di venerdì 2 settembre 2022) Il general manager della Roma Tiago Pinto è pronto a ripartire: il calciomercato dei giallorossi potrebbe non essere ancora finito Il difensore richiesto quantomeno tra i denti da Mourinho (dopo la partita con il Monza il tecnico lusitano ha detto “Servirebbe un difensore ma non ho il coraggio di chiederlo”) non è arrivato. La Roma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Il general manager dellaTiago Pinto è pronto a ripartire: ildei giallorossi potrebbe non esserefinito Il difensore richiesto quantomeno tra i denti da Mourinho (dopo la partita con il Monza il tecnico lusitano ha detto “Servirebbe un difensore ma non ho il coraggio di chiederlo”) non è arrivato. LaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DSantanche : Grazie all'amministrazione Gualtieri-Pd la vergogna di Roma è sbattuta in prima pagina sul New York Times. Ripeto:… - bendellavedova : Carlo, non cambiare le carte in tavola. Come sai, Emma è candidata nel “suo” collegio, dove fu eletta nel 2018. Me… - OfficialASRoma : ???? C'è un nuovo #ASRoma Podcast! ???? ?? Si chiama Match Mix e ci permette di rivivere in musica i momenti più emozio… - serieAnews_com : ?? #Roma, il calciomercato di #TiagoPinto non è ancora terminato ?? #Bianda e #Coric esuberi sul groppone dei giallor… - MelgerTina : RT @ComunistaRosso: Gli Usa hanno nominato un Ambasciatore generale per l'artico ma è da più di due anni che non hanno ancora nominato il l… -