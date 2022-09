Napoli, gioia incontenibile per De Laurentiis: c’è l’ufficialità (Di venerdì 2 settembre 2022) Nonostante il pareggio del suo Napoli contro il Lecce, per Aurelio De Laurentiis è arrivata una gioia incontenibile. Dopo aver vinto le prime due giornate di campionato contro il Verona e contro il Monza, il Napoli ha pareggiato sia con la Fiorentina che con il Lecce. Se il pari contro la squadra di Vincenzo Italiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Nonostante il pareggio del suocontro il Lecce, per Aurelio Deè arrivata una. Dopo aver vinto le prime due giornate di campionato contro il Verona e contro il Monza, ilha pareggiato sia con la Fiorentina che con il Lecce. Se il pari contro la squadra di Vincenzo Italiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AUSTRALIA06 : @UnaCertaCarmen Bello!!! ????????????Buon venerdì dea principessa così bella da Napoli?????? .... Possa la vita riempirti d… - _Luigi__ : CAMPIONI DELLA RIDUZIONE DEL MONTEN INGAGGI. Complimenti al mio Napoli ?????? Grazie PRESIDENTE. Grazie Papà. ?????? Ab… - sugorana : quella donna è rotta la mia più grande gioia anche se ha un build terribile non delude mai ti amo ayaka forza napoli - yffarscazzacazz : QUEL MALEDETTO 13 LUGLIO INIZIÒ CON UN VOLO NAPOLI MILANO CANCELLATO E 103 EURO PER IL PRIMO TRENO DIRETTO, E FINÌ… - napolista : Mendes che prende porte in faccia in Europa, è l’immagine del triste declino di Ronaldo Avrei fatto salti di gioia… -