Milan-Inter | programma derby Serie A | orario | programma | tv | streaming | dove vederlo

(Di venerdì 2 settembre 2022) Si avvicina sempre di più il momento più atteso per lao calcistica: domani, sabato 3 settembre, alle ore 18:00 in quel di San Siro, torneranno a sfidarsi, i Campioni d’Italia in carica contro i cugini vice-Campioni, per rendere ancor più elettrizzante il match. Dopo quattro giornate sono i nerazzurri a trovarsi davanti ai rivali in classifica, anche se a dividere le due squadre è solo un punto: 9 per la squadra di Simone Inzaghi, 8 per quella di Stefano Pioli. Sale l’attesa per il match di cartello della quinta giornata, senza però dimenticare Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli, per un sabato di fuoco. Guarda laA di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Non mancherà l’incredibile supporto di uno stadio pieno come sempre capita in queste occasioni speciali, ...