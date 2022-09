Marco della Noce, da grande comico Zelig alla sparizione: Oggi è irriconoscibile (Di venerdì 2 settembre 2022) Un grandissimo comico che spesso si è esibito a Zelig, Marco della Noce da un po’ di tempo a questa parte ha fatto perdere le sue tracce. Ma come occupa le sue giornate? Numerose sono le trasmissioni che sono rimaste nel cuore di molti italiani. Di sicuro una di queste è Zelig, un comic show trasmesso su Canale 5 che ha accompagnato gli italiani da diversi anni. Un programma che è stato in grado di formare numerosi talenti che, con il passare degli anni, ci sono trasformati in artisti amati da molti. Non mancano però coloro che, dopo un breve periodo di successi, sono totalmente spariti dalle scene. Uno di questi è sicuramente Marco della Noce, un comico che ha raggiunto l’apice del successo proprio ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 2 settembre 2022) Un grandissimoche spesso si è esibito ada un po’ di tempo a questa parte ha fatto perdere le sue tracce. Ma come occupa le sue giornate? Numerose sono le trasmissioni che sono rimaste nel cuore di molti italiani. Di sicuro una di queste è, un comic show trasmesso su Canale 5 che ha accompagnato gli italiani da diversi anni. Un programma che è stato in grado di formare numerosi talenti che, con il passare degli anni, ci sono trasformati in artisti amati da molti. Non mancano però coloro che, dopo un breve periodo di successi, sono totalmente spariti dalle scene. Uno di questi è sicuramente, unche ha raggiunto l’apice del successo proprio ...

