Luca Argentero papà per la seconda volta, dopo Nina un altro bebè con Cristina Marino (Di venerdì 2 settembre 2022) Luca Argentero papà bis: l’attore torinese che ha monopolizzato gli ascolti di Rai1 con le prime due stagioni di Doc – Nelle Tue Mani diventerà di nuovo padre, come ha annunciato sui social con una tenera foto al mare che lo ritrae in famiglia. Nello scatto si intravede il pancino di sua moglie Cristina Marino, incinta di alcuni mesi, mentre entrambi sorridono alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel maggio 2020. Dunque presto vedremo Luca Argentero papà e Cristina Marino mamma per la seconda volta: la coppia è convolata a nozze nel 2021 a Città della Pieve, in Umbria, dove hanno comprato una casa. Durante la prima ondata di Covid e le successive, la tenuta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)bis: l’attore torinese che ha monopolizzato gli ascolti di Rai1 con le prime due stagioni di Doc – Nelle Tue Mani diventerà di nuovo padre, come ha annunciato sui social con una tenera foto al mare che lo ritrae in famiglia. Nello scatto si intravede il pancino di sua moglie, incinta di alcuni mesi, mentre entrambi sorridono alla loro primogenita,Speranza, nata nel maggio 2020. Dunque presto vedremomamma per la: la coppia è convolata a nozze nel 2021 a Città della Pieve, in Umbria, dove hanno comprato una casa. Durante la prima ondata di Covid e le successive, la tenuta ...

Claus_mlv : RT @its_Cazzimmosa: Ormai interagiamo da tempo ed è il momento di dirvelo: io e Luca Argentero stiamo insieme, ma abitiamo in due case dive… - nalilett : RT @acciokindness: LUCA ARGENTERO E LA MOGLIE ASPETTANO UN ALTRO BAMBINO ?????? - CorriereUmbria : Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo genitori: 'Io, te, Nina e una nuova luce'. L'annuncio con una foto su Ins… - morphosulkowsky : D'altronde anche io e Luca Argentero viviamo in case separate - FabioTraversa : RT @tvblogit: Luca Argentero e Cristina Marino fanno il bis: saranno genitori per la seconda volta -