Liverpool, Arthur non convince Carragher: "Serviva un giocatore più giovane" (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ex calciatore del Liverpool, Jamie Carragher, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports, commentando l'arrivo di Arthur: "A mio avviso il Liverpool aveva bisogno di altro. Arthur è adatto per riempire uno spazio, per questo è stato preso in prestito e l'ultimo giorno. Tuttavia i Reds avevano bisogno di un giocatore più giovane". Nonostante l'amarezza, Carragher si è dovuto accontentare: "Visto che il giocatore che vogliono non è sul mercato (Bellingham), ha senso prendere un centrocampista in prestito". SportFace.

romeoagresti : Qualche dettaglio in più sul prestito di #Arthur al #Liverpool: non c’è diritto di riscatto, i Reds si accollano la… - GiovaAlbanese : #Arthur in partenza da Torino: va in prestito secco al #Liverpool, mentre la #Juventus libera definitivamente il po… - MarcoGuidi13 : #Arthur va al #Liverpool in prestito: lo stipendio sarà pagato quasi interamente dai Reds. Un buon risparmio per la… - Frix901 : @JAMESDOUGLASBE2 E allora cambia squadra... Vai a fare il tifo per il Liverpool. O magari per il Real, visto che… - SciabolataFFP : Dopo aver vestito la maglia del Gremio e quella della Nazionale brasiliana (per 22 volte, fino ad oggi) Arthur è sb… -