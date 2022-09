Jane Fonda | “Mi è stato diagnosticato un linfoma” Il suo racconto su Instagram

(Di venerdì 2 settembre 2022)ha scioccato i suoi fan suannunciando una diagnosi inaspettata: l’attrice ha unnon Hodgkin, ma ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. Nel lungo sfogo sui social,ha spiegato di aver già iniziato la chemio. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione, che hanno inondato d’affetto l’attrice sotto il post della notizia., l’annuncio shock: “Ho un, mi sto curando”.ha annunciato di avere unnon Hodgkin, un tumore maligno del sistema linfatico. L’attrice, 85 anni, ha spiegato di essere in ottime mani, e di aver iniziato da poco le cure. “Cari amici, c’è qualcosa di personale che vorrei condividere ...

3cinematographe : #JaneFonda parla della propria diagnosi e aggiorna sulla chemioterapia - AprilFooler1 : JANE FONDA TIENE CANCER IM GONNA DIE - marioncnnvl : Oh non, Jane Fonda a un cancer… ?? - AnnaBrashears : @Jane Fonda re cancer - Popopozau : Jane Fonda patrimonio mondiale. Forza! -

Cinematographe.it

Daa Leonardo DiCaprio alle top model In questi ultimi mesi, però, in molti avevano notato un allontanamento tra i due . L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato il 4 luglio , ..., 1967con il marito Roger Vadim al Lido di Venezia durante un party. L'hair volume dell'attrice non passa inosservato... Credit ph: GettyImages Jane Fonda inizia la chemio dopo la diagnosi, ha il linfoma non-Hodgkin Jane Fonda aggiorna i fan sulle proprie condizioni di salute, parlando della propria battaglia contro il linfoma che le è stato diagnosticato.La modella coreana, prima testimonial asiatica di L'Orèal, racconta perché ha cambiato tanti colori e chi l'ha portata alla svolta rock ...