Il perché dei tweet con una sola parola su Twitter ad inizio settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Sembra essere una nuova moda social quella che prevede la pubblicazione di un tweet con una sola parola su Twitter. Molti cinguettii brevissimi e solo all’apparenza non sensato stanno comparendo sulla piattaforma e va chiarito subito che questi ultimi non sono niente affatto degli errori, semmai delle pubblicazioni volute. Il nuovo fenomeno social è partito solo pochissime ore fa dagli Stati Uniti. La società di trasporti su rotaie Amtrak ha twittato un semplice quanto enigmatico “trains” attraverso il suo profilo ufficiale. In molti hanno creduto immediatamente ad un errore ma altri hanno visto nella singola parola l’intenzione di voler sintetizzare al massimo la mission dell’azienda con il riferimento al semplice mezzo di trasporto. Tanto è bastato sul social dei cinguettii, come spesso accade ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Sembra essere una nuova moda social quella che prevede la pubblicazione di uncon unasu. Molti cinguettii brevissimi e solo all’apparenza non sensato stanno comparendo sulla piattaforma e va chiarito subito che questi ultimi non sono niente affatto degli errori, semmai delle pubblicazioni volute. Il nuovo fenomeno social è partito solo pochissime ore fa dagli Stati Uniti. La società di trasporti su rotaie Amtrak ha twittato un semplice quanto enigmatico “trains” attraverso il suo profilo ufficiale. In molti hanno creduto immediatamente ad un errore ma altri hanno visto nella singolal’intenzione di voler sintetizzare al massimo la mission dell’azienda con il riferimento al semplice mezzo di trasporto. Tanto è bastato sul social dei cinguettii, come spesso accade ...

gparagone : Esiste un Partito Unico dell’Euro, dei vaccini obbligatori, del #GreenPass, dell’#AgendaDraghi ...e del… - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - marattin : No. Si è deciso di iniziare una trattativa in esclusiva con un consorzio che ha al suo interno due tra le migliori… - gold3nwitch : @Callintz96 La cosa pazzesca è che ogni settimana ci regala dei capitoli disegnati benissimo ?? proverò a leggere il… - Very86 : RT @violastefanello: 'Forse dovremmo fare dei balletti, perché che altri modi esistono per parlare con i giovani se non trovando un modo di… -