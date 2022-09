Gomez a Gelmini | “Dite che con voi tornerà Draghi | ma gliel’avete mai chiesto? Finora lui non ha detto nulla” Il botta e risposta su La7

(Di venerdì 2 settembre 2022) “Voi continuate a dire che se gli elettori vi voterannoMarioal governo. Ma gli avete maise vuole fare ancora il premier?”. È la domanda posta più volta dal direttore de ilfattoquotidiano.it Peter, collegato con In Onda su La7, alla ministra Mariastella, candidata con Azione di Calenda e ospite in studio. Domanda ripetuta anche dal conduttore Luca Telese, rimasta però senza. “Come faremo a convincerlo? Come abbiamo fatto la prima volta, quandoè stato chiamato da Mattarella” ha replicato la ministra L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Shamone87665062 : RT @Rimmel2021: La #Gelmini dice che il terzo polo vuole portare avanti l'#AgendaDraghi. Bellissima domanda di #Gomez alla #Gelmini che no… - Rosyfree74 : RT @Rimmel2021: La #Gelmini dice che il terzo polo vuole portare avanti l'#AgendaDraghi. Bellissima domanda di #Gomez alla #Gelmini che no… - i_pmt : RT @Rimmel2021: La #Gelmini dice che il terzo polo vuole portare avanti l'#AgendaDraghi. Bellissima domanda di #Gomez alla #Gelmini che no… - rombi_ti : RT @Rimmel2021: La #Gelmini dice che il terzo polo vuole portare avanti l'#AgendaDraghi. Bellissima domanda di #Gomez alla #Gelmini che no… - InfinitoIsacco : RT @Rimmel2021: La #Gelmini dice che il terzo polo vuole portare avanti l'#AgendaDraghi. Bellissima domanda di #Gomez alla #Gelmini che no… -

Il Tempo

Lo ha detto a lei onorevole- domanda- che sarebbe disposto a rifare il premier Perché molti sostengono che lui, dopo essere salito al Colle per le dimissioni, non avesse nessuna ...... Renzi, Di Maio, Toti, Tabacci,, Carfagna, Bonino (ancora) e altri che non ricordo. ... Tra i post inviati, Petere la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. ... In Onda, "ma l'ha chiesto a Draghi". Peter Gomez e Telese inchiodano la ministra Gelmini Luca Telese e Marianna Aprile con Mariastella Gelmini, Peter Gomez, Giovanni Floris, Gerardo Greco, Gianluigi Paragone, Andrea Crisanti, Nicola Fratoianni, Federico Freni, Alan Friedman, Francesco Fra ..."Chi fa politica dovrebbe augurarsi che ci sia un vincitore che poi guidi il Paese". A In Onda, nel corso della puntata di giovedì 1 ...