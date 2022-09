F1 GP Olanda 2022: problemi tecnici per tutti i team nelle FP2, piloti richiamati ai box (Di venerdì 2 settembre 2022) problemi tecnici per tutti i team e gli addetti ai lavori nel corso delle prove libere 2 del Gran Premio di Olanda di F1. Improvvisamente, hanno smesso di funzionare i monitor per le rilevazioni dei tempi, e si sono interrotte le comunicazioni tra scuderie e i piloti, e così quest’ultimi sono stati richiamati per un paio di minuto in massa ai box, in modo tale da risolvere. La situazione nel frattempo sembra essere tornata alla normalità. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022)pere gli addetti ai lavori nel corso delle prove libere 2 del Gran Premio didi F1. Improvvisamente, hanno smesso di funzionare i monitor per le rilevazioni dei tempi, e si sono interrotte le comunicazioni tra scuderie e i, e così quest’ultimi sono statiper un paio di minuto in massa ai box, in modo tale da risolvere. La situazione nel frattempo sembra essere tornata alla normalità. SportFace.

SkySportF1 : Alle 16 le #FP2 del GP d'Olanda LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori… - SkySportF1 : ? 1- 2 MERCEDES a Zandvoort nelle #FP1 ?? Leclerc fuori dalla top 5 I risultati ? - fattoquotidiano : Emergenza rifiuti, la Sicilia manderà 10mila tonnellate di spazzatura in Olanda in un anno: costa meno dell’invio i… - sportface2016 : #F1 #DutchGP, problemi tecnici per tutti i team: blackout tecnologico, molti piloti richiamati ai box - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: F1 Olanda: si rivede la Mercedes, vola Russell. Verstappen fermo, Sainz 3°, Leclerc 6° -