Disagio giovanile, il sindaco Alberto Arcidiacono: "Ascoltiamo i giovani" (Di venerdì 2 settembre 2022) La notizia dell'aggressione subita da una 12enne monrealese da parte di una sua coetanea e compagna di classe ha scosso la città di Monreale. A sbalordire è stato anche il comportamento dei coetanei che si sono limitati a filmare la scena con i telefonini incitando alla violenza, per poi postare il video sui social come se avessero assistito ad una scena comica. Monreale, rissa per motivi di gelosia nell'antivilla comunale, protagoniste due 12 enni Un episodio che interroga tutti sulla deriva che sta vivendo la società, anche quella di un paese come Monreale, e soprattutto sulla necessità di intervenire sui giovani. Anche il sindaco Alberto Arcidiacono ha voluto dare un suo messaggio alla città, che pubblichiamo integralmente: "Dopo l'esperienza della pandemia, dopo tutti i timori, i dolori, l'isolamento a ciascuno ...

Da una parte la lotta alle 'devianze', dall'altra 'l'autonomia'. Meloni e Letta parlano lingue diverse coi giovani 'Promozione di stili di vita sani per contrastare il disagio e le devianze giovanili, come droga, ... 'Debellare la piaga della disoccupazione giovanile: zero tasse per i primi tre anni per i giovani ... Elezioni 2022, la corsa sui giovani: i piani di FdI e Pd a confronto I giovani sono voti a disposizione ma sono, soprattutto, la fetta della popolazione su cui investire per il futuro del Paese.