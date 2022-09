Cristina Kirchner | numero 2 Argentina | esce illesa da un attentato

repubblica : Argentina, ex presidente Cristina Kirchner si ritrova una pistola puntata in faccia da un uomo. 'Ha premuto il gril… - pauloteixeira13 : URGENTE: Cristina Kirchner, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. - repubblica : Argentina, Cristina Kirchner: pistola puntata in faccia alla vicepresidente mentre rientra a casa - Barbagallo001 : RT @busettodavide: L'uomo che ha tentato di assassinare Cristina Kirchner (@CFKArgentina) ha simpatie neonaziste. Nessuna sorpresa. Questa… - MecchiaVladimir : Il neonazista brasiliano Fernando André Sabag Montiel che ha tentato di sparare in faccia alla vicepresidente dell'… -

A Buenos Aires, in Argentina, un uomo è stato arrestato per aver puntato un'arma contro la vicepresidentenel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa. L'uomo, che non ha sparato nonostante l'arma fosse carica, forse a causa di un inceppamento del revolver, si era ......e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires in "difesa della democrazia" e per condannare l'attentato subito dalla vicepresidenteFernández de. Da ...Organizzazioni politiche, sindacali e sociali e migliaia di cittadini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires in "difesa della democrazia" e per condannare l'attentato subito dalla vicepresidente Cri ...Che cosa sta accadendo in Argentina È veramente un Paese sull’orlo di una guerra civile o di un altro golpe, come strillano alcuni giornali locali Come spesso capita, malgrado i forti legami cultual ...