Calciomercato 2022/23, le pagelle delle squadra di Serie A (Di venerdì 2 settembre 2022) Finalmente ieri è scoccato il gong anche per questa sessione di Calciomercato. Dopo due mesi di ufficialità, adesso i club di Serie A sono pronti a far parlare solamente il campo. Tante squadre si sono rinforzate vistosamente, altre hanno fatto lo stretto necessario, mentre alcune si sono addirittura indebolite. Ecco il voto per il mercato di ognuna di loro. Atalanta: 6,5Sembra il classico mercato della Dea, con tanti nomi interessanti e futuribili, che rispecchiano i dettami tattici di Gasperini. Interessanti Soppy, Ederson e Lookman, essenziale il riscatto di Demiral. Bologna: 6Nono un mercato sfavillante, ma giusto per entrate ed uscite. Theate e Hickey sono stati venduti profumatamente all’estero, mentre per sostituirli sono stati presi Lucumi e Cambiaso. Il giovane Zirkzee dal Bayern potrebbe essere la sorpresa. Cremonese: 6,5Aveva ... Leggi su zon (Di venerdì 2 settembre 2022) Finalmente ieri è scoccato il gong anche per questa sessione di. Dopo due mesi di ufficialità, adesso i club diA sono pronti a far parlare solamente il campo. Tante squadre si sono rinforzate vistosamente, altre hanno fatto lo stretto necessario, mentre alcune si sono addirittura indebolite. Ecco il voto per il mercato di ognuna di loro. Atalanta: 6,5Sembra il classico mercato della Dea, con tanti nomi interessanti e futuribili, che rispecchiano i dettami tattici di Gasperini. Interessanti Soppy, Ederson e Lookman, essenziale il riscatto di Demiral. Bologna: 6Nono un mercato sfavillante, ma giusto per entrate ed uscite. Theate e Hickey sono stati venduti profumatamente all’estero, mentre per sostituirli sono stati presi Lucumi e Cambiaso. Il giovane Zirkzee dal Bayern potrebbe essere la sorpresa. Cremonese: 6,5Aveva ...

AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside a lavoro per chiudere operazioni in uscita: su #Icardi c'è il Galatasaray. La… - BerluMilan : RT @milanismoit: ?? FINE Cala il sipario sul calciomercato estivo 2022. Di seguito i movimenti in entrata e in uscita dell'@acmilan: C… - rockett70 : RT @SampNews24: #Sampdoria, #Osti: «Contenti dei nuovi acquisti. Mercato difficile» -