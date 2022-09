Ammanchi dal conto | la lite | poi la caduta dalla finestra | si indaga sulla morte di una donna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Bergamo. Unatra due donne, poi il tonfo e un corpo a terra, quello di Rosanna Aber, pensionata di 77 anni residente in città, a Colognola. Era il 22 aprile scorso e alcuni ragazzi stavano chiacchierando su una panchina in via Einstein, proprio davanti alla palazzina dove risiedeva la. Avevano sentito l’acceso diverbio, poi il dramma, il corpo sull’asfalto. Avevano chiamato i soccorsi ma per la pensionata, precipitatadel quarto piano, non c’era stato nulla da fare. I figli non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio: Rosanna doveva andare al mare pochi giorni dopo la tragedia e non aveva dato nessun segnale di voler compiere un gesto tanto estremo. Inoltre quella stessa mattina era stata in banca per cercare di capire per quale motivo dal suocorrente risultavano ...