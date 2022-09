US Open 2022, Kyrgios si lamenta con l’arbitro: “Qualcuno sta fumando marijuana” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nick Kyrgios è approdato al terzo turno degli US Open 2022 grazie alla vittoria in quattro set ai danni del francese Bonzi. Il match è stato tuttavia caratterizzato da un episodio piuttosto controverso avvenuto nel corso del secondo set. L’australiano, in procinto di servire sul 4-3, si è infatti lamentato a causa di un forte odore di marijuana. In occasione del cambio campo, poi, Kyrgios ha chiesto all’arbitro di fare un annuncio per ricordare agli spettatori di non fumare, spiegando di aver visto (e sentito) Qualcuno farlo. Il giudice di sedia, lo spagnolo Jaume Campistol, ha capito male, credendo che Kyrgios si riferisse ad un odore sgradevole causato da qualche tipo di cibo. Nick ovviamente non l’ha presa bene e gli ha detto: ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Nickè approdato al terzo turno degli USgrazie alla vittoria in quattro set ai danni del francese Bonzi. Il match è stato tuttavia caratterizzato da un episodio piuttosto controverso avvenuto nel corso del secondo set. L’australiano, in procinto di servire sul 4-3, si è infattito a causa di un forte odore di. In occasione del cambio campo, poi,ha chiesto aldi fare un annuncio per ricordare agli spettatori di non fumare, spiegando di aver visto (e sentito)farlo. Il giudice di sedia, lo spagnolo Jaume Campistol, ha capito male, credendo chesi riferisse ad un odore sgradevole causato da qualche tipo di cibo. Nick ovviamente non l’ha presa bene e gli ha detto: ...

