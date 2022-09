Uomini E Donne | Una Ex Dama Contro Tutti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 1 settembre 2022) Qualcuno si ricorderà di Veronica Ursida, exdel Trono Over di. La donna oggi, ricordando la sua esperienza nel programma, ha riservato parole di fuoco nei confronti di molti dei volti presenti ancora oggi nel parterre, tra i quali Armando Incarnato. Non solo, la nostra Veronica ha rivelato un retroscena riguardante Riccardo Guarnieri. Ecco le sue parole! L’exVeronica ne ha per tutti, soprattutto per Armando! L’exdel Trono Over Veronica Ursida ne ha per tutti. La donna, senza tanti peli sulla lingua, ha ricordato il suo percorso ae non c’è andata leggera. In molti ricorderanno la frequentazione finita male con Armando Incarnato. E del cavaliere napoletano, la nostra Veronica non ne vuole sentir parlare neppure oggi. ...