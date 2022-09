Ucraina | ambasciatore Zazo | “Da Kiev appello a non stancarci | più aiuti per economia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Preoccupati per l’economia disastrata e per la possibilità che l’Occidente “si stanchi”, che venga meno la coesione finora dimostrata sulle sanzioni e sul sostegno militare a. Così l’italiano Pierfrancescodescrive lo stato d’animo degli ucraini, quando la guerra è ormai entrata nel settimo mese. “Sul piano militare sono fiduciosi, purché continuino gli– dice in un’intervista all’Adnkronos – Ma c’è preoccupazione per l’economia e c’è grande paura per la cosiddetta ‘sanctions and war fatigue’, che l’Occidente si stanchi, mentre i russi continuano ad utilizzare l’arma energetica, con il fattore temporale che gioca a loro favore”. “Oggi, parlando con loro, emerge che gli ucraini sono preoccupati della situazione economica più di quella militare, il Pil è crollato del 40% – ...