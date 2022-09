Totti, Noemi non ne può più: l’ultimatum coinvolge anche Ilary (Di giovedì 1 settembre 2022) Noemi ha fretta e non ne può più, Francesco Totti alle strette: l’ultimatum coinvolge anche Ilary Blasi. Francesco Totti è sparito dalla circolazione ed evita attentamente le tv e i paparazzi. Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, non c’è pace per l’intera famiglia e in particolare per i due ex coniugi. Francesco Totti e la richiesta di Noemi (ANSA)Ancor prima della separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, le notizie sul flirt tra Francesco e Noemi rimbalzarono su ogni rete. Le voci su una possibile rottura con Ilary si facevano sempre più grandi e insostenibili, fino a quando la coppia ha provato in qualche modo ad allontanare il gossip con ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 settembre 2022)ha fretta e non ne può più, Francescoalle strette:Blasi. Francescoè sparito dalla circolazione ed evita attentamente le tv e i paparazzi. Dopo l’annuncio della separazione daBlasi, non c’è pace per l’intera famiglia e in particolare per i due ex coniugi. Francescoe la richiesta di(ANSA)Ancor prima della separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, le notizie sul flirt tra Francesco erimbalzarono su ogni rete. Le voci su una possibile rottura consi facevano sempre più grandi e insostenibili, fino a quando la coppia ha provato in qualche modo ad allontanare il gossip con ...

