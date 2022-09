Serena Rossi incassa un nuovo record | Il tutto arriva ancor prima di Mina Settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Manca davvero poco alla messa in onda di Mina Settembre e nel frattempo Serena Rossi incassa un nuovo record, un successo che arriva ancor prima della messa in onda della serie televisiva. Ecco di cosa si tratta. Serena Rossi durante la sua carriera ha avuto modo di mettersi in gioco con tutto il suo talento che ha visto il momento cult ad Tale & Quale Show, conquistando la vittoria nello show condotto da Carlo Conti, e dimostrando di essere una vera showgirl. Negli anni, infatti, per l’attrice campana è stata annoverata come una delle donne più belle e talentose del mondo dello spettacolo italiano e Mina ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 settembre 2022) Manca davvero poco alla messa in onda die nel frattempoun, un successo chedella messa in onda della serie televisiva. Ecco di cosa si tratta.durante la sua carriera ha avuto modo di mettersi in gioco conil suo talento che ha visto il momento cult ad Tale & Quale Show, conquistando la vittoria nello show condotto da Carlo Conti, e dimostrando di essere una vera showgirl. Negli anni, infatti, per l’attrice campana è stata annoverata come una delle donne più belle e talentose del mondo dello spettacolo italiano e...

inarteziogio : MA SERENA ROSSI NON SI È ANCORA SPOSATA - giober50 : RT @Rc95_inv: 'Mia Martini Era una donna complessa, sicuramente.Nel film non ci sono le cattiverie che hanno avvelenato la vita di Mimì.Era… - rada_maja : RT @rada_maja: ??????31 agosto compie 37 anni Serena Rossi, cantante, attrice, conduttrice , doppiatrice??Premi: 2013 Premio Massimo Troisi, 2… - _c_ar1 : @ho_preso_vento Ne ho sentito parlare e ho visto un paio di episodi random in tv mentre cenavo Serena Rossi e Giuse… - RedStrawberry94 : Buon compleanno Serena Rossi???? -