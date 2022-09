Sacchi, frecciata a Inter e Juventus: "Vincere con i debiti è come barare. Milan eccezionale rispettando le regole" (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono durissime dichiarazioni rilasciate da Arrigo Sacchi ai microfoni di Radio Rossonera . L'ex tecnico del tecnico del Milan ha espresso la sua opinione sulla situazione debitoria dei club vincenti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono durissime dichiarazioni rilasciate da Arrigoai microfoni di Radio Rossonera . L'ex tecnico del tecnico delha espresso la sua opinione sulla situazione debitoria dei club vincenti...

ZonaBianconeri : RT @Anim908: Frecciata indiretta ad #Allegri quella di #Sacchi secondo me in quel 'qualche squadra italiana' non c'è la #Juve #UCLdraw - Anim908 : Frecciata indiretta ad #Allegri quella di #Sacchi secondo me in quel 'qualche squadra italiana' non c'è la #Juve #UCLdraw -