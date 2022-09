Rai2, decisione clamorosa per lo show | “Durerà come un gatto in tangenziale”: licenziata dopo una puntata? (Di giovedì 1 settembre 2022) Un noto programma di Rai2 ha preso una decisione inaspettata che, però sta già creando polemiche. La situazione è tesa Rai2 (Youtube)Il secondo canale della Rai sono diversi anni che sta cercando una propria strada ed identità. L’arrivo di Stefano De Martino ha sicuramente dato una spinta a questo rinnovamento: i suoi Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile han segnato un prima e un dopo. L’anno televisivo che sta per iniziare, però, darà il giro di vite definitivo: le proposte sono moltissime e, in gran parte, del tutto nuove. Un noto programma della rete, proprio in questo senso, ha incluso nel team un nome molto discusso e per certi versi del tutto inaspettato. I presagi non sono, però, dei migliori: si teme un fallimento su tutti i fronti. Rai2, arriva Antonella Elia Antonella Elia ... Leggi su specialmag (Di giovedì 1 settembre 2022) Un noto programma diha preso unainaspettata che, però sta già creando polemiche. La situazione è tesa(Youtube)Il secondo canale della Rai sono diversi anni che sta cercando una propria strada ed identità. L’arrivo di Stefano De Martino ha sicuramente dato una spinta a questo rinnovamento: i suoi Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile han segnato un prima e un. L’anno televisivo che sta per iniziare, però, darà il giro di vite definitivo: le proposte sono moltissime e, in gran parte, del tutto nuove. Un noto programma della rete, proprio in questo senso, ha incluso nel team un nome molto discusso e per certi versi del tutto inaspettato. I presagi non sono, però, dei migliori: si teme un fallimento su tutti i fronti., arriva Antonella Elia Antonella Elia ...

