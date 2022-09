Putin snobba Gorbaciov | non andrà al suo funerale

(Di giovedì 1 settembre 2022) Vladimirha dato oggi l'ultimo saluto a Mikhail, morto all'età di 91 anni. Ma dal Cremlino fanno sapere che per altri impegni in agenda non potrà partecipare al

Infine, l'invasione dell'Ucraina decisa da Vladimirha aggravato pesantemente le tensioni tra ... La Nuova Zelandail fronte anticinese - Jacinda Ardern Parte 2 - Cina senza soci contro ...Per la verità la gente da anniquesti personaggi, relegandoli allo zero virgola ogni volta ...pandemia e cinque mesi di guerra in Ucraina hanno cementato una curiosa alleanza no vax e sì, ...Vladimir Putin ha dato oggi l'ultimo saluto a Mikhail Gorbaciov, morto all'età di 91 anni. Ma dal Cremlino fanno sapere che per altri impegni in agenda non potrà partecipare al funerale ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso elezioni. Di Maio: 'Destra fa interessi Putin'. Salvini: 'Difendo italiani' ...