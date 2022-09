Positano premia la danza, Giulia Talamo e Ario Avecone protagonisti sulla Spiaggia Grande (Di giovedì 1 settembre 2022) Grande attesa per le performance artistiche che si alterneranno il 2 ed il 3 settembre sulla Spiaggia Grande di Positano, quali eventi collaterali di chiusura del cinquantenArio di “Positano premia la danza”, rientranti nell’offerta culturale e d’intrattenimento promossa dall’Amministrazione Comunale di Positano, nella persona del sindaco Giuseppe Guida e del Consigliere con delega al Turismo, Giuseppe Vespoli. protagonisti indiscussi di questo week end all’insegna dell’arte declinata nelle sue più affascinanti espressioni quali la musica ed il teatro saranno Giulia Talamo, artista di successo nei segmenti moda e spettacolo, esperta di danza ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022)attesa per le performance artistiche che si alterneranno il 2 ed il 3 settembredi, quali eventi collaterali di chiusura del cinquantendi “la”, rientranti nell’offerta culturale e d’intrattenimento promossa dall’Amministrazione Comunale di, nella persona del sindaco Giuseppe Guida e del Consigliere con delega al Turismo, Giuseppe Vespoli.indiscussi di questo week end all’insegna dell’arte declinata nelle sue più affascinanti espressioni quali la musica ed il teatro saranno, artista di successo nei segmenti moda e spettacolo, esperta di...

ildenaro_it : #Positano #premia la #danza, #GiuliaTalamo e #ArioAvecone #protagonisti sulla #SpiaggiaGrande di @MaridVicedomini… - positanonews : #Copertina #Cultura #Danza #PositanoPremialaDanza Positano Premia la Danza: la 50esima edizione con le sole forze d… - positanonews : Positano Premia la Danza: oggi il via alla 50esima edizione dell’antico e prestigioso riconoscimento tra le #news… - positanonews : Positano Premia la Danza interamente finanziato dal Comune, l’ex sindaco De Lucia: “La Regione ha deciso di non fin… - positanonews : #Copertina #Cultura #PositanoPremialaDanza #PremioDanzaPositano Positano Premia la Danza: oggi il via alla 50esima… -