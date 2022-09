“Non succederà più”: la risposta di Sara Bejlek dopo il caso delle pacche sul sedere | VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva fatto molto scalpore l’esultanza dell’allenatore e del padre di Sara Bejlek , la tennista sedicenne di nazionalità ceca che si è classificata per gli US Open. Ora la ragazza fornisce la sua versione dei fatti al New York Post, e anche se sottolinea che in quei gesti non c’era malizia spiega che non succederà più. “Non succederà più”: la risposta di Sara Bejlek dopo il caso delle pacche sul sedere VIDEO Al New york Post Sara Bejlek ha spiegato che si è trattato unicamente di “ una reazione spontanea di tutto il team. Ci siamo rallegrati. Può sicuramente sembrare inappropriato ad alcuni, ma ne abbiamo già discusso con la squadra. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva fatto molto scalpore l’esultanza dell’allenatore e del padre di, la tennista sedicenne di nazionalità ceca che si è classificata per gli US Open. Ora la ragazza fornisce la sua versione dei fatti al New York Post, e anche se sottolinea che in quei gesti non c’era malizia spiega che nonpiù. “Nonpiù”: ladiilsulAl New york Postha spiegato che si è trattato unicamente di “ una reazione spontanea di tutto il team. Ci siamo rallegrati. Può sicuramente sembrare inappropriato ad alcuni, ma ne abbiamo già discusso con la squadra. ...

