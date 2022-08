Nicola: «Sarà un test molto importante» (Di giovedì 1 settembre 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Davide Nicola (nella foto) si aspetta la stessa Salernitana ammirata appena quattro giorni fa all’Arechi contro la Sampdoria. Una squadra capace di rifilare quattro reti ad una compagine comunque reduce da un buon pareggio con la Juventus. Questa sera contro la compagine di?Sinisa Mihajlovic, però, secondo il trainer granata tutto dovrà essere resettato per evitare di dilapidare quanto di buono mostrato contro i blucerchiati: «Quello del?Dall’Ara per noi è un test difficile come tutte le gare di questo campionato. Il Bologna è una squadra che gioca insieme da anni, ha acquistato nuovi giocatori e in casa riesce a esprimere un buon gioco e discreta aggressività. Dovremo essere molto abili a farci trovare pronti perché si gioca dopo pochi giorni ma ci siamo preparati al meglio». Nicola non ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 settembre 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Davide(nella foto) si aspetta la stessa Salernitana ammirata appena quattro giorni fa all’Arechi contro la Sampdoria. Una squadra capace di rifilare quattro reti ad una compagine comunque reduce da un buon pareggio con la Juventus. Questa sera contro la compagine di?Sinisa Mihajlovic, però, secondo il trainer granata tutto dovrà essere resettato per evitare di dilapidare quanto di buono mostrato contro i blucerchiati: «Quello del?Dall’Ara per noi è undifficile come tutte le gare di questo campionato. Il Bologna è una squadra che gioca insieme da anni, ha acquistato nuovi giocatori e in casa riesce a esprimere un buon gioco e discreta aggressività. Dovremo essereabili a farci trovare pronti perché si gioca dopo pochi giorni ma ci siamo preparati al meglio».non ...

