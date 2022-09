Ndombele fuori forma, le pagelle lo bocciano. Ha fatto bene Spalletti a schierarlo? (Di giovedì 1 settembre 2022) Tanguy Ndombele è stato uno dei peggiori in campo in Napoli-Lecce. Il giocatore francese è apparso evidentemente fuori forma e non al meglio nel contesto tattico. Spalletti lo aveva inserito per avere un giocatore che potesse imbucare più facilmente la palla, contro una squadra che si era disposta tatticamente per difendersi. Ma Ndombele non ha fornito un’ottima prestazione ed ha causato anche il rigore, poi parato da Meret. Le attenuanti ci sono tutte: è arrivato da poco, non ha svolto il ritiro col Napoli non è nella forma migliore. Ma non si può escludere che la sua presenza in campo non è stata buona. Ecco le pagelle di Ndombele: Gazzetta dello Sport 5: “E’ lento nei riflessi, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) Tanguyè stato uno dei peggiori in campo in Napoli-Lecce. Il giocatore francese è apparso evidentementee non al meglio nel contesto tattico.lo aveva inserito per avere un giocatore che potesse imbucare più facilmente la palla, contro una squadra che si era disposta tatticamente per difendersi. Manon ha fornito un’ottima prestazione ed ha causato anche il rigore, poi parato da Meret. Le attenuanti ci sono tutte: è arrivato da poco, non ha svolto il ritiro col Napoli non è nellamigliore. Ma non si può escludere che la sua presenza in campo non è stata buona. Ecco ledi: Gazzetta dello Sport 5: “E’ lento nei riflessi, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La ...

