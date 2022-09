Milan, i piccoli azionisti accolgono Redbird (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Apa Milan, associazione piccoli azionisti del Milan, accoglie Redbird: «garantiamo fin d’ora collaborazione e costruzione» L’Apa Milan, l’associazione piccoli imprenditori del Milan, con una nota accoglie l’arrivo della nuova proprietà Redbird. Di seguito il comunicato. «Da 123 anni il Milan è sinonimo di calcio ai massimi livelli ed Apa Milan non può che guardare con favore a tutte le iniziative imprenditoriali tese al successo dell’amato club rossonero. Con il medesimo approccio avuto con il fondo Elliott, garantiamo fin d’ora lo stesso spirito di collaborazione e costruzione che ci contraddistingue da sempre nell’unico interesse del Milan. Nei prossimi giorni avremo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Apa, associazionedel, accoglie: «garantiamo fin d’ora collaborazione e costruzione» L’Apa, l’associazioneimprenditori del, con una nota accoglie l’arrivo della nuova proprietà. Di seguito il comunicato. «Da 123 anni ilè sinonimo di calcio ai massimi livelli ed Apanon può che guardare con favore a tutte le iniziative imprenditoriali tese al successo dell’amato club rossonero. Con il medesimo approccio avuto con il fondo Elliott, garantiamo fin d’ora lo stesso spirito di collaborazione e costruzione che ci contraddistingue da sempre nell’unico interesse del. Nei prossimi giorni avremo ...

CalcioNews24 : Milan, i piccoli azionisti accolgono Redbird - la_rossonera : ?????? #Milan, il comunicato dell'Associazione Piccoli Azionisti in merito al cambio di proprietà. #SempreMilan… - Magical__milan : Due 2001 ma non proprio “piccoli” ?????? Fai RT per aiutare la pagina a crescere ???? #thiaw #sempremilan #DeKetelaere - SempreMilanit : ?? Il comunicato #SempreMilan #Milan - MilanPress_it : Arriva il comunicato anche dell'#Apa sul cambio di proprietà #MilanPress -