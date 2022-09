L'impero immobiliare di Tremonti non è un grande affare (Di giovedì 1 settembre 2022) Il piccolo impero di mattoni di Giulio Tremonti non è un grande affare. L'ex ministro dell'economia del governo di Silvio Berlusconi e ora candidato per Fratelli d'Italia è infatti socio di larga maggioranza con l'86% dell'immobiliare Naviglio srl, società milanese che ha un patrimonio di dieci fabbricati, siti perlopiù nel centro di Milano (e in uno dei quali è ubicato lo studio legale fiscale Tremonti-Romagioli-Piccardi), valutato oltre 9,6 milioni di euro nell'ultimo bilancio chiuso a fine del 2021. L'esercizio è stato però archiviato in perdita per 402mila euro (peggio del rosso di 342mila euro del 2020) che riportati a nuovo fanno salire il passivo totale, riveniente anche dagli anni passati, ad oltre 2 milioni, nonostante l'immobiliare sia stata finanziata da ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il piccolodi mattoni di Giulionon è un. L'ex ministro dell'economia del governo di Silvio Berlusconi e ora candidato per Fratelli d'Italia è infatti socio di larga maggioranza con l'86% dell'Naviglio srl, società milanese che ha un patrimonio di dieci fabbricati, siti perlopiù nel centro di Milano (e in uno dei quali è ubicato lo studio legale fiscale-Romagioli-Piccardi), valutato oltre 9,6 milioni di euro nell'ultimo bilancio chiuso a fine del 2021. L'esercizio è stato però archiviato in perdita per 402mila euro (peggio del rosso di 342mila euro del 2020) che riportati a nuovo fanno salire il passivo totale, riveniente anche dagli anni passati, ad oltre 2 milioni, nonostante l'sia stata finanziata da ...

