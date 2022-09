L' Amazzonia brucia come non mai

Dome689 : L’Amazzonia brucia, tremila incendi in 24 ore: la devastazione del polmone del mondo - luciacapuzzi1 : RT @viniciorime: Un piccolo trafiletto che racchiude la tragica situazione dell'Amazzonia @luciacapuzzi1 Brucia il polmone del mondo,tit… - viniciorime : Un piccolo trafiletto che racchiude la tragica situazione dell'Amazzonia @luciacapuzzi1 Brucia il polmone del mo… - Anna96933271 : RT @BeltramoPaolo: - Frank74467736 : RT @BeltramoPaolo: -

Fanpage.it

Oltre tremila incendi in un giorno. É il numero più alto, dal 2007 ad oggi, rilevato dalle immagini satellitari nell'brasiliana. Superato persino il dato della "giornata di fuoco" del 10 agosto 2019. Sorvegliati speciali gli agricoltori, gli allevatori e gli speculatori, che disboscano illegalmente la ...Andrea De Angelis - Città del Vaticano Il numero di incendi nell'brasiliana ha raggiunto il livello più alto negli ultimi 15 anni. Le immagini satellitari hanno rilevato lunedì scorso 3.358 incendi, il numero più alto in un solo giorno a partire da ... L'Amazzonia brucia, tremila incendi in 24 ore: la devastazione del polmone del mondo Ieri in Puglia sono stati effettuati 8.976 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.025 casi positivi, così suddivisi: 307 in provincia di Bari, 59 nella provincia BAT, 7 ...-Da avaaz.org riceviamo. Cari avaaziani, vaste aree del pianeta stanno bruciando sotto ondate di calore da record. Incendi violenti, alcuni ...