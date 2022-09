La differenza enorme tra i prodotti coreani (Di giovedì 1 settembre 2022) Mi dicono che in quanto ossessionato dallo stile non dovrei nemmeno ipotizzare di comprare una macchina coreana (ovviamente benzina o diesel: le macchine elettriche le lascio ai nemici del popolo). Lo dicono a me che diversamente da loro non porto camicie coreane, di quelle camiciole che adesso vanno molto, con colletto miserrimo, senza alette e quindi colpevolmente incompatibili con la cravatta. Già ho un telefono coreano, Samsung, e ce l’ho perché sono scomparsi i telefoni europei, mica perché sono sedotto dalla cultura coreana: trovo il pop coreano disgustoso e la cucina coreana pericolosa, piena com’è di soia (ci tengo al mio testosterone). Le auto europee esistono ancora, è vero, ma se la Kia offre 7 anni di garanzia e la Hyundai 5, mentre le europee soltanto 2, devo presumere che le coreane siano più affidabili, che più raramente lascino i proprietari a piedi in autostrada. E poi, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 settembre 2022) Mi dicono che in quanto ossessionato dallo stile non dovrei nemmeno ipotizzare di comprare una macchina coreana (ovviamente benzina o diesel: le macchine elettriche le lascio ai nemici del popolo). Lo dicono a me che diversamente da loro non porto camicie coreane, di quelle camiciole che adesso vanno molto, con colletto miserrimo, senza alette e quindi colpevolmente incompatibili con la cravatta. Già ho un telefono coreano, Samsung, e ce l’ho perché sono scomparsi i telefoni europei, mica perché sono sedotto dalla cultura coreana: trovo il pop coreano disgustoso e la cucina coreana pericolosa, piena com’è di soia (ci tengo al mio testosterone). Le auto europee esistono ancora, è vero, ma se la Kia offre 7 anni di garanzia e la Hyundai 5, mentre le europee soltanto 2, devo presumere che le coreane siano più affidabili, che più raramente lascino i proprietari a piedi in autostrada. E poi, ...

