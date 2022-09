Juve, ufficiale Arthur in prestito al Liverpool: 'Grazie mille' (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime ore di mercato, come per la maggior parte dei club di Serie A, anche la Juventus ha avuto l'urgenza di sfoltire la rosa cedendo i giocatori che non rientravano più nei piani tecnici e che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelle ultime ore di mercato, come per la maggior parte dei club di Serie A, anche lantus ha avuto l'urgenza di sfoltire la rosa cedendo i giocatori che non rientravano più nei piani tecnici e che ...

sportli26181512 : Marquinhos mette in guardia il Psg: 'Juve ostica sul piano tattico e fisico': Intervistato dal sito ufficiale del c… - RosarioCutuli7 : Juve, UFFICIALE: Rabiot si allena in gruppo, le ultime dalla seduta di oggi? - ilnapolionline : Ufficiale Champions. Psg/Juve affidata ad un quartetto inglese - - ilbianconerocom : Juve, UFFICIALE: Rabiot si allena in gruppo, le ultime dalla seduta di oggi - marilarosa_ : 'ma purtroppo non è l'ultima dichiarazione ufficiale di allegri come allenatore della juventus e quindi si prosegue… -