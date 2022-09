Inter, tutto fatto per Acerbi: la formula dell’affare (Di giovedì 1 settembre 2022) Simone Inzaghi avrà finalmente a disposizione il difensore richiesto sin da inizio mercato. tutto fatto per l’arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio. Il centrale ex Sassuolo andrà a coprire nelle gerarchie lo slot lasciato da Andrea Ranocchia, partito in direzione Monza. Pertanto, si tratta di un acquisto slegato dai discorsi relativi al pressing del PSG in queste ultime ore di mercato per Milan Skriniar. Acerbi Inter Chiusura Finisce qui, dunque, la telenovela di questo mercato estivo nerazzurro. Nonostante la trattativa fosse stata definita già negli scorsi giorni, non si era arrivati ancora ad una fumata bianca a causa delle perplessità della proprietà nerazzurra. Alla fine, il presidente Steven Zhang ha ceduto ed ha deciso di accontentare la volontà del proprio allenatore e dei dirigenti, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) Simone Inzaghi avrà finalmente a disposizione il difensore richiesto sin da inizio mercato.per l’arrivo di Francescodalla Lazio. Il centrale ex Sassuolo andrà a coprire nelle gerarchie lo slot lasciato da Andrea Ranocchia, partito in direzione Monza. Pertanto, si tratta di un acquisto slegato dai discorsi relativi al pressing del PSG in queste ultime ore di mercato per Milan Skriniar.Chiusura Finisce qui, dunque, la telenovela di questo mercato estivo nerazzurro. Nonostante la trattativa fosse stata definita già negli scorsi giorni, non si era arrivati ancora ad una fumata bianca a causa delle perplessità della proprietà nerazzurra. Alla fine, il presidente Steven Zhang ha ceduto ed ha deciso di accontentare la volontà del proprio allenatore e dei dirigenti, ...

