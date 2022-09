TSupernano : @BertieWooster78 Il destino del mondo in mano a gente che non vedrebbe la fica neppure con Hubble anzi, il James Webb. -

Alive Universe Today

Adesso grazie alle osservazioni del telescopio spazialedella NASA, gli scienziati hanno ottenuto nuove informazioni suldel corpo celeste. La stella ha subito un grande espulsione di ...La quantità di perdita di massa influisce in modo significativo sul loro. Tuttavia, il ... dal telescopio spazialedella NASA e dall' American Association of Variable Osservatori ... Il destino di Hubble Las imágenes de este telescopio espacial y el de otros observatorios mostraron que Betelgeuse explotó en 2019, arrojando al espacio 400,000 millones de veces más masa que otras.En las próximas décadas tendremos los resultados de estos experimentos que pueden o no cambiar nuestra visión del cosmos.